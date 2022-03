Covid-19 : l’Algérie allège les conditions d’entrée aux voyageurs

Depuis plus de deux ans maintenant, nous vivons au rythme des vagues de la pandémie mondiale du Coronavirus. En Algérie les chiffres des cas de contamination à la Covid-19 sont au plus bas, depuis maintenant pratiquement un mois.

Suite à ces chiffres rassurants par rapport à la Covid-19, le premier ministère annonce, ce jeudi 17 mars, via un communiqué rendu public, de l’atténuation des mesures sanitaires adoptées depuis mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus, pour ce qui est des entrées vers le territoire nationale, que ce soit au niveau des frontières terrestres, maritimes ou aériennes.

Nouvelles mesures d’entrées sur le territoire national

C’est dans un communiqué rendu public, ce jeudi 17 mars, que le Premier Ministère a annoncé ces nouvelles mesures adoptées pour l’entrée sur le territoire national, « En application des instructions de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l’autorité sanitaire, le Premier Ministre Monsieur Aïmene Benabderahmane a arrêté les mesures d’allégement du dispositif sanitaire relatif aux conditions sanitaires applicables aux voyageurs au niveau des points d’entrée sur le territoire national (aéroports, ports et frontières terrestres). » peut-on lire.

Ces nouvelles mesures d’atténuation entreront en vigueur à partir du dimanche 20 mars.

L’obligation de présenter un passeport vaccinal datant de moins de neuf (09) mois.

L’obligation de présenter un test RT-PCR négatif datant de moins de 72h, pour les personnes non vaccinées.

Annulation du test antigénique à l’arrivée.

Dans ce même communiqué, le premier Ministère rappelle que ce dispositif reste adaptable en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.