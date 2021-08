Covid-19 : la vaccination est-elle recommandée en cette période ?

Le médecin spécialiste en épidémiologie et médecine préventive à l’hôpital Saroub Khathir d’El-Eulma à Sétif, Dr Nekkaa Toufik s’est exprimé ce vendredi 27 août 2021, concernant le processus de vaccination en Algérie.

Le spécialiste a estimé que la période actuelle est idéale pour la vaccination compte tenu du faible nombre de cas Covid, ce qui fait de l’augmentation du taux de vaccination le principal objectif.

Il a souligné que la porte de sortie de cette crise sanitaire réside dans un taux de vaccination élevé dans les plus brefs délais. Rappelons que l’obtention d’une immunité collective passe par la vaccination d’au moins 90 % des personnes, d’autant plus que certains pays envisagent actuellement l’administration d’une troisième dose du vaccin.

« Il faut anticiper la prochaine vague »

Le chef du Conseil médical de l’hôpital El Eulma, lors de sa visite au forum de Radio Sétif, a mis en garde contre le ralentissement de la vaccination, soulignant qu’il conduira à d’autres vagues, potentiellement plus dangereuses que les vagues précédentes. Ce dernier a pris pour exemple la nouvelle vague qui a actuellement lieu dans les pays européens, mais avec des dommages minimes en raison fort taux de vaccination du continent.

Le Dr Nekkaa a appelé à l’anticipation de cette prochaine vague en équipant mieux les hôpitaux et en fournissant de l’oxygène, considérant que les conditions d’hospitalisation sont loin d’être optimales. Le médecin a ajouté que toutes les possibilités sont envisageables, y compris l’émergence de nouvelles souches, comme le confirment certaines études d’après lesquelles plus le nombre de contaminations augmente, plus le virus évolue, mute et devient plus répandu ce qui le rend plus dangereux.