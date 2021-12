Covid-19 : la situation n’est pas rassurante, selon le Pr Lyes Rahal

La situation épidémiologique en Algérie est de plus en plus inquiétante à en croire les nouvelles révélations de responsables du secteur de la santé. Les appels à la vigilance et à la vaccination se multiplient afin d’endiguer une éventuelle nouvelle vague épidémique.

Intervenant ce dimanche sur les ondes de la Radio nationale, le membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus le Pr Lyes Rahal a réitéré son appel à la vaccination afin d’éviter la 4e vague.

S’exprimant autour de la situation épidémiologique, l’intervenant affirme que la situation n’est pas rassurante, notamment avec la courbe ascendante des cas confirmés et des patients hospitalisés. À ce titre, il indique que 2700 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés.

Afin de pouvoir baisser ces chiffres, le Professeur préconise le retour à la vaccination contre l’épidémie. Ceci dit, l’invité de la Radio confirme que le nouveau variant Omicron n’a pas encore fait son apparition en Algérie.

« L’IPA n’a enregistré aucun cas du variant Omicron »

En effet, le spécialiste affirme que « le laboratoire de l’Institut Pasteur d’Algérie n’a enregistré pour le moment aucune infection au variant Omicron ». Cependant, « cela ne nous empêche pas d’appeler les citoyens à la vigilance et à la vaccination, car le variant le plus virulent actuellement est celui de Delta », a-t-il ajouté.

Dans le même sillage, l’intervenant estime que les mesures prises par l’Algérie dans la lutte contre le coronavirus depuis son apparition se sont avérées efficaces, importantes et ont fortement contribué à endiguer la propagation du virus.

Pour lui, l’acquisition des vaccins aux débuts de la crise constituait un grand défi si l’on prend en considération la pression de plus de 189 pays. Or, il estime que la volonté politique annoncée par le président de la République avait été d’un grand soutien à ce défi.