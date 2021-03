Covid-19 : La France et l’Allemagne suspendent le vaccin AstraZeneca

Deux autres pays du continent européen viennent de suspendre l’utilisation du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca. La liste des pays ayant pris cette décision ne cesse de se rallonger.

Depuis une semaine, plusieurs pays européens ont annoncé la suspension de la vaccination avec le vaccin du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca pour cause de supposés problèmes sanguins chez des personnes vaccinées.

Ce lundi 15 mars 2021, c’est au tour de la France et de l’Allemagne de suivre cette démarche en annonçant à leur tour la suspension de ce vaccin. Pour le cas de la France, c’est le président Emmanuel Macron qui en a fait l’annonce.

Dans une déclaration, il a indiqué que « l’autorité européenne (EMA) rendra demain un avis sur le recours à ce vaccin. D’ici là, nous avons décidé de suspendre la vaccination avec AstraZeneca en France, en espérant la reprendre rapidement ».

Une suspension « à titre préventif » en Allemagne

Durant la même journée, c’est l’Allemagne qui a emboité le pas aux autres pays européens ayant décidé de suspendre le vaccin. L’annonce a été faite par l’institut médical Paul-Ehrlich, qui a conseillé le gouvernement, de suivre cette démarche « à titre préventif », estimant « que d’autres examens (sont) nécessaires ».

Ces examens interviendront après l’enregistrement « des cas de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées en Europe », a précisé un porte-parole du ministère.

Selon le même responsable, « cette décision de suspension intervient après de nouvelles informations concernant des thromboses de veines cérébrales en lien avec la vaccination en Allemagne et en Europe ».

Ceci dit, il faut noter que rien n’indique un lien de cause à effet et l’emballement des autorités de santé divise les professionnels. Ainsi, la France et l’Allemagne viennent rallonger la liste des pays européens qui avaient déjà annoncé la suspension de l’utilisation de ce vaccin.

Il s’agit en premier lieu, rappelons-le, L’Autriche qui avait annoncé la mort d’une infirmière qui venait de recevoir une dose d’AstraZeneca. La femme de 49 ans est décédée à cause d’une mauvaise coagulation sanguine. Ensuite, il y avait l’Italie, le Danemark, la Norvège, l’Islande et les Pays-Bas.