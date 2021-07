Covid-19 : Jijel interdit le camping aux vacanciers

Face à la recrudescence des cas d’infection à la Covid-19 en Algérie, la wilaya de Jijel a décidé de durcir les mesures préventives afin de limiter les dégâts. Ces mesures, que d’aucuns jugent draconiennes, inutiles ou bien impossibles à respecter, visent toutefois à éviter le pire.

Aujourd’hui, le Wali de la wilaya de Jijel a durci encore le ton. En effet, après l’obligation du port du masque, imposé aux estivants voulant profiter des plages de Jijel, voilà qu’une autre décision annonce l’interdiction du camping pour villégiature. Cette décision intervient alors que le cap des 1 000 cas d’infection quotidien a été dépassé depuis plusieurs jours en Algérie.

Des masques à la plage

Cette dernière décision qui a été prise par le Wali de la wilaya de Jijel s’accompagne également d’un appel envers les citoyens afin qu’ils puissent faire preuve de responsabilité. Les estivants sont invités à respecter les mesures barrières, notamment la distanciation sociale et le port du masque. Cette dernière mesure est désormais obligatoire même sur les plages de la wilaya.

En effet, et dans l’arrêté de wilaya numéro 1218 datant du 30 juin 2021 et relatif aux conditions du déroulement de la saison estivale, des mesures audacieuses visant à protéger la santé des citoyens ont été annoncées par le Wali de Jijel. Ce dernier a décidé que les touristes voulant s’adonner aux plaisirs offerts par les plages de Jijel, doivent obligatoirement porter un masque afin de se protéger et de protéger les autres.

Ces décisions, indique le Wali de Jijel, visent à éviter le scénario de l’été 2020 qui a plongé la wilaya dans un véritable cauchemar sanitaire. Les corps soignants, qui ont souffert pendant plusieurs semaines d’un afflux terrifiant de malades contaminés par le virus, ne peuvent que soutenir les décisions du Wali, tout en appelant les citoyens à aller se faire vacciner.