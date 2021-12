Covid-19 : importante hausse dans le bilan de ce 17 décembre

L’Algérie recense de plus en plus de cas de contamination à la covid-19. Après la troisième vague, la quatrième s’installe insidieusement. Alors que les spécialistes s’inquiètent et tirent la sonnette d’alarme, le taux de vaccination demeure plus qu’insuffisant.

Aujourd’hui, le 17 décembre 2021, le bilan du ministère de la Santé fait état de 299 nouvelles contaminations à la Covid-19 ces dernières 24 heures, contre 212 enregistrées par le bilan d’hier.

Le même communiqué du département de Benbouzid indique que l’Algérie a également recensé 4 nouveaux décès dus à des complications liées au coronaviru ainsi que 194 nouvelles guérisons.

Ces chiffres font monter le total des contaminations à la covid-9 en Algérie à plus de 214.045 cas depuis le début de la pandémie en mars 2020. Le nombre de décès quant à lu dépasse les 6.174 cas, toujours selon les chiffres officiels.

Omicron, nouvelle menace ou bonne nouvelle ?

Alors que certains ont accueilli la venue du nouveau variant de la covid-9 baptisé Omicron avec beaucoup d’inquiétude, d’autres, à l’instar du Pr Kamel Senhadji, pense que cela pourrait constituer une bonne chose pour l’immunité collective en Algérie.

Au moment ou les campagnes vaccinales sont loin de leurs objectifs, le Pr Senhadji, président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire a affirmé que le variant Omicron « semble provoquer des symptômes moins sévères que ceux du Delta » et que « «s’il s’avère effectivement que ce variant ne soit pas virulent, le fait qu’il touche une grande partie de la population peut nous permettre d’atteindre une immunité collective».