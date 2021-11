Covid-19 : importante hausse dans le bilan de ce 15 novembre

La situation épidémiologique en Algérie reste relativement stable comparée à ce qui a été vécu au mois de juillet dernier. La covid-19 pourrait toutefois sortir les crocs à n’importe quel moment, mettent en garde tous les spécialistes qui s’attendent à une nouvelle vague.

Aujourd’hui, le 15 novembre 2015, le bilan du ministère de la Santé a annoncé 134 nouveaux cas de contamination à la covid-19 ces dernières 24 heures, contre 97 enregistrées lors de la journée d’hier. Les mêmes chiffres font état de 7 nouveaux décès, 78 nouvelles guérisons et de 22 patients admis aux services de réanimation.

Ce dernier bilan fait monter le total des contaminations à la covid-19 en Algérie, depuis le début de la pandémie en mars 2020, à plus de 207.880 cas. L’Algérie a déploré au cours de cette pandémie, plus de 5983 décès dus à des complications liées au virus.

Quatrième vague : les mises en gardes se multiplient, les cas chutent ?

Les spécialistes et les responsables du secteur de la Santé en Algérie s’accordent tous à dire que la quatrième vague est inévitable, et que l’Algérie va devoir y faire face. Certains sont même allés à dire que nous sommes déjà entrées dans la dynamique de ce nouveau rebond. Les chiffres officiels disent cependant tout à fait le contraire.

En effet, aux antipodes des déclarations du Dr Derrar, qui a affirmé que nous sommes déjà en plein quatrième vague, le bilan des contaminations est redescendu hier au-dessous de la barre symbolique des 100 cas, avant de remonter aujourd’hui.

En fait, et toujours selon le même spécialiste, la flambée ne se laisse pas ressentir, elle se fait progressivement, et cela ne cause pas forcément des cas graves ou nécessitant une réanimation. Cela commence, explique-t-il par une hausse des contaminations qui pourrait passer inaperçue.