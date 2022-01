Covid-19 : importante hausse dans le bilan de ce 10 janvier

C’est au moment où les cas d’hospitalisation ont commencé à augmenter que le variant Omicron a été détecté en Algérie. Bien que la saturation des hôpitaux ne soit pas loin des 50 %, et malgré l’inquiétude qui y règne, la situation sanitaire en Algérie n’est pas encore alarmante.

Aujourd’hui, 10 janvier 2022, l’Algérie a recensé 482 nouveaux cas de contamination à la Covid-19, contre 415 enregistrées lors de la journée d’hier. Le bilan repart donc à la hausse après une baisse affichée hier.

Outre les contaminations, le même bilan publié aujourd’hui, par le ministère de la Santé fait état de 10 nouveaux cas de décès dus à des complications liées au virus, 39 nouvelles admissions aux services de soins intensifs, ainsi que de 325 nouveaux patients rétablis du coronavirus.

Covid-19 : s’inquiéter ou s’alarmer ?

La situation sanitaire en Algérie est loin d’être stable. Des hauts et des bas sont enregistrés ces dernières semaines. Avec l’entrée en jeu du variant Omicron, les choses se compliquent encore plus.

Cependant, pour le Pr Djenouhat, bien que le situation soit inquiétante, et que les services Covid-19 sont à moitié plein de patients contaminés et hospitalisés, on ne peut pas non plus dire que l’on vit une situation alarmante.

Il est à rappeler, que la majorité des spécialistes ont affiché leur soulagement quand les premiers résultats des études concernant le variant Omicron ont indiqué que ce dernier, bien que contagieux, ne constitue pas un plus grand danger sur la santé que ses prédécesseurs.