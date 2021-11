Covid-19 : gel d’une grande opération d’importation de vaccin

Face à la réticence des citoyens et le recul de la pandémie, la campagne de vaccination connait une stagnation depuis le début du mois d’octobre. Les citoyens n’ont plus peur du virus et le retour à la vie normal reprend progressivement.

Face à cette situation, l’Algérie se trouve avec des quantités considérables de vaccin non consommées. À cet effet, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a annoncé le gel d’une grande opération d’importation de vaccin anti-covid, et ce, en raison de la disponibilité de plus de 13 millions de doses, non consommées.

En marge de la journée d’étude consacrée à l’évaluation de la situation épidémiologique, tenu hier, jeudi 4 novembre, le premier responsable du secteur sanitaire a fait savoir que l’Algérie va interrompre l’importation des vaccins, vu les quantités suffisantes dont elle dispose et qui n’ont malheureusement pas été utilisées en raison de la résistance incompréhensible des citoyens.

13 millions de doses de vaccins doivent être consommées avant la date de péremption

Dans ce contexte, Professeur Benbouzid a réitéré encore une fois son appel aux citoyens pour se diriger vers les centres de vaccination afin de se protéger d’une éventuelle quatrième vague qui est apparue dans certains pays.

De son côté, la directrice de pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la Santé, Wahiba Hadjoudj a mis l’accent sur la nécessité de consommer les 13 millions de doses de vaccins avant l’expiration de la date de péremption.

Il convient de citer par ailleurs qu’un état des lieux a été établit par les différents cadres du ministère de la Santé, concernant la situation épidémiologique ainsi que la disponibilité des lits, médicaments et des quantités d’oxygène.