Covid-19 : fructueuse mobilisation des Stars Algériennes

Les hôpitaux Algériens débordent, depuis plusieurs jours, de malades atteints de la Covid-19. Face au drame, les proches des patients se retrouvent souvent impuissants. Des pénuries diverses, notamment celle de l’oxygène, fragilisent encore plus la santé des malades, et les exposent à des complications graves, voire à la mort.

Alors que les efforts du gouvernement pour alimenter les hôpitaux d’oxygène et de matériel adéquat se sont avérés insuffisants, des célébrités Algériennes se sont reconvertis en porte-étendards de campagnes de mobilisation en faveur des malades de la covid-19. Les actions menées par ces stars ont trouvé un écho considérable au sein des Algériens, mais aussi à l’international.

Numidia Lezoul applaudie sur la toile

Face à la crise, des médecins Algériens ont lancé un appel à l’aide. Dans un communiqué parvenu hier à notre rédaction, le collectif Urgence Algérie Covid-19 lance un appel aux dons. « Agissons vite, très vite, notre solidarité est vitale, soutenons l’effort national, sauvons la vie de nos compatriotes, ils nous le demandent​ », alertent les médecins Algériens dans le texte de ce communiqué.

Cet appel a été entendu par beaucoup d’Algériens à travers le monde, notamment par de nombreuses stars qui n’ont pas hésité à le relayer et à le partager avec leurs nombreux fans. Grâce à ces partages « VIP », en moins de 24 h, la cagnotte s’est élevée à près de 300 000 euros. Outre Numidia Lezoul on citera le chanteur Soolking mais aussi le footballeur international Ryad Mahrez, DJ Snake, Mina Lachter, Toute Fine, Alloua, Fekir, Réda City 16 et tant d’autres qui ont partagé l’appel lancé par ce collectif de médecins Algériens.

Bon nombre de ces célébrités vivent à l’étranger, mais il y en a aussi qui se trouvent en Algérie et qui vivent le drame de très près. Cet engagement de la part des célébrités pourrait changer l’image négative qu’ont certains citoyens à leur égard. C’est également une occasion de rappeler que face aux crises, la solidarité ne peut être qu’une arme redoutable.