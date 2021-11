Covid-19 : feu vert pour la reprise des salles des fêtes

Alors que les spécialistes s’égosillent à mettre en garde contre l’approche d’une nouvelle vague épidémique, le ministère du Commerce, et à sa tête M. Kamel Rézig, a donné aujourd’hui le feu vert pour la reprise de l’activité des salles des fêtes en Algérie.

Une décision tant attendue par certains, et violemment critiquée par d’autres. Il est toutefois à noter que ce feu vert est soumis à plusieurs mesures sanitaires, et que la reprise n’a été annoncé qu’après l’autorisation donnée par le comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie.

En effet, aujourd’hui le 18 novembre 2021, le ministère du Commerce a annoncé la décision portant sur l’autorisation des salles des fêtes à travers tout le territoire national de reprendre leurs activités à condition de respecter un protocole sanitaire strict relatif à la pandémie de la covid-19.

Salles des fêtes : les conditions du ministère

La première condition posée par le ministère implique une déclaration sur l’honneur qui devra être faite par les gérants et les propriétaires de la salle des fêtes de respecter le protocole sanitaire. Ce dernier limite l’exploitation de salles des fêtes à seulement 50 % de leurs capacités. Le nettoyage et la stérilisation de la salle et des ustensiles après chaque occasion est désormais obligatoire.

En outre, le protocole établi par le département de Rézig oblige à la mise à la disposition des clients, par les propriétaires des salles des fêtes, du savon, du gel hydroalcoolique, et des masques. Les propriétaires doivent également faire passer un test de température à leurs clients avant que ces derniers entrent dans l’établissement.

La distanciation physique n’a pas été oubliée par le ministère. Entre chaque deux tables, l’on doit laisser 1.5 mètre de distance.

Enfin, la vaccination est aussi au cœur de ce protocole. Le ministère ajoute que les pass sanitaire doivent être présentés. Cette mesure concerne les travailleurs, mais aussi toute personne qui va entrer dans l’établissement. L’entrée des enfants de moins de neuf ans est cependant totalement interdite.

Des visites surprises seront faites par des représentants du ministère afin de veiller sur le respect du protocole sanitaire, affirme un communiqué du département de Kamel Rézig.