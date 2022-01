Covid-19 : feu vert pour la distribution du vaccin algérien

C’est dans un contexte sanitaire inquiétant, presque alarmant, que le ministère de l’Industrie pharmaceutique vient donner aujourd’hui, 13 janvier 2022, des nouvelles sur le processus de commercialisation du vaccin anti-covid Made In Algeria.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le département de Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a fait savoir que c’est « dans le cadre de la résurgence de la pandémie Covid 19 et des dispositions prises par le Ministère de l’Industrie Pharmaceutique », que ce dernier « annonce le début de la commercialisation du vaccin anti covid-19 CoronaVac produit par le groupe public Saidal, suite à l’obtention de sa décision d’enregistrement ».

Cette décision d’enregistrement a été obtenue le 30 décembre 2021, après la validation des différents contrôles relatif à l’efficacité et l’innocuité du vaccin effectués par l’Agence Nationale des Produits pharmaceutique en collaboration avec le partenaire chinois, fait savoir le ministère.

Prés de 100 million de doses par an

Selon le même communiqué, l’Algérie va produire plus de « de 96 millions de vaccins par an ». Il est aussi expliqué que « le plan de charge de l’unité de Constantine de Saidal s’adaptera aux besoins nationaux, selon le rythme de la campagne de vaccination et internationaux selon les opportunités d’exportation ». Il se trouve cependant que la campagne vaccinale bat de l’aile, ce qui fait river tous les yeux vers l’exportation.

Le groupe Saidal « est soutenu et accompagné », dans son projet d’exporter les vaccin Made In Algeria, par le Ministère de l’Industrie Pharmaceutique, mais aussi par les ministères des Finances et des Affaires Étrangers, affirme le communiqué.

Pour conclure, le département de Benbahmed assure que Saidal va bénéficier de toutes les facilitations afin qu’elle puisse « tirer profit des financements accordés par les institutions financières internationales en leur qualité de bailleurs de fonds, aux pays en difficulté, en vue d’acquérir des vaccins anti-Covid 19 ».