Covid-19 : fermeture des plages dans 2 autres wilayas

Deux autres wilayas non concernées par les mesures de confinement, viennent d’annoncer la fermeture de leurs plages au regard de la recrudescence des cas de coronavirus (Covid-19) ces derniers jours à travers le pays.

En effet, les services de la wilaya d’Annaba, ont annoncé officiellement aujourd’hui, le 27 juillet la fermeture immédiate de toutes les plages de la wilaya à partir d’aujourd’hui.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Pour rappel, la wilaya d’Annaba fait partie des quatre villes côtières non concernées par les mesures de confinement partiel qui inclut, entre autres, la fermeture des plages.

La wilaya de Chlef sur les mêmes ondes

La wilaya de Chlef a annoncé également de sa part la fermeture de ses plages, dans l’objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus (COVID-19).

Ces mesures visent, au regard de l’aggravation de la situation épidémiologique et de l’accroissement rapide du nombre de contaminations, à « adapter et à renforcer le dispositif actuel de protection et de prévention

À noter que ces deux wilayas ne figurent pas parmi les 35 wilayas concernées par le confinement partiel en l’occurrence, »Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Relizane et Ouled Djellal »