Covid-19 et voyages vers l’Allemagne : quelle liste pour l’Algérie ?

Dans un monde où nous essayons de vivre et de coexister avec une pandémie et un virus actif, les mesures préventives et le protocole sanitaire sont indispensables. Les gouvernements ont mis en place durant ces deux dernières années, des dispositifs visant à endiguer la propagation du virus et l’importation de ses nouveaux variants.

Ces mesures sont exigées dans les espaces fermés et même à l’extérieur, mais ils concernent principalement les voyages internationaux. Suite à une décrue considérable enregistrée dans différents pays, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé l’allègement des conditions d’entrée, chose faite pour beaucoup de pays.

Les derniers épisodes du Covid-19 en Algérie ?

En Algérie, après un nombre de cas inquiétant enregistré en janvier (jusqu’à 2500 cas), on connait enfin une baisse importante dans le bilan. En effet, le bilan du ministère de la Santé a recensé 118 nouveaux cas de contamination hier, un très bon chiffre comparé aux semaines précédentes.

Cette décrue était et sera à l’origine des assouplissements effectués par le gouvernement, bien que la plupart des mesures dites « drastiques » ont été levées récemment. Cela inspire également des changements et des allègements à l’international, notamment pour les voyages.

L’Algérie en dehors des listes à haut risque

Grâce à la situation sanitaire stable, l’Algérie sort du classement des pays à haut risque pour les voyages. Pour l’Hexagone, dans la dernière mise à jour du 16 février 2022, l’Algérie est toujours sur la liste orange. Quant à l’Allemagne, elle a retiré l’Algérie de sa liste rouge dans une mise à jour du 18 février 2022.

La Tunisie, le Maroc, sont également retirés de la liste des zones à risque, qui présentent un risque d’infection particulièrement élevé en raison d’incidences de propagation du coronavirus.