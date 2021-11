Covid-19 et surconsommation d’antibiotiques : Benbouzid fait le lien

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a mis en garde, ce lundi contre la surconsommation d’antibiotiques lors de la propagation de l’épidémie du coronavirus, soulignant que cela pourra favoriser la résistance aux antimicrobiens.

Intervenant lors de la célébration de semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens, le ministre indique que la célébration de cette journée dans le contexte de la pandémie de Covid-19 relève d’une « grande importance ».

Selon lui, la prolifération de la résistance aux antimicrobiens « requiert des médicaments plus chers, prolonge la durée de la maladie, du traitement et de l’hospitalisation et augmente les coûts des soins sur les familles et la société ».

L’importance de « la surveillance de la résistance aux antimicrobiens »

Après avoir annoncé le lancement d’une journée nationale dédiée à cette question, il rappelle que l’Algérie « continue à célébrer cette semaine, à l’instar d’autres pays, pour faire face à ce danger en affirmant son engagement à mettre en œuvre le plan d’action national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens ».

Dans ce cadre, il a souligné l’importance de « la surveillance de la résistance aux antimicrobiens en collaboration avec l’Institut Pasteur comme laboratoire de référence qui devrait être renforcé dans la surveillance et le suivi de cette résistance chez les animaux à travers le dispositif mis en place par le ministère de l’Agriculture ».

Cette journée s’inscrit également, selon le même intervenant, « dans le cadre du plan d’action national qui vise à informer le grand public, ainsi que les professionnels de la santé humaine et animale, sur la problématique de la résistance aux antimicrobiens et de les sensibiliser aux conséquences de celle-ci ».