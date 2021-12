Covid-19 et Omicron : quelles conditions pour voyager en Europe ?

La pandémie du Covid-19 n’est visiblement pas prête à lâcher le monde. Bien au contraire, une flambée inquiétante a frappé plusieurs pays, engendrent des morts et d’innombrables cas en soins intensifs.

Des vagues mortifères font froid dans le dos, accentuées par le retour d’un variant dangereux, Delta, et aggravées par l’apparition d’une nouvelle souche plus contagieuse du Coronavirus, Omicron. Cette dernière est considérée selon les premières études comme étant la souche la plus contagieuse du virus, bien qu’elle soit moins virulente que les précédentes.

C’est pourquoi les gouvernements remettent en place des mesures préventives et un protocole sanitaire strict dans lequel deux exigences reviennent, pass vaccinal ou pass sanitaire.

Le premier, prouve qu’on a un schéma vaccinal complet. Le deuxième, prouve que l’on est immunisé ou pas infecté par le Covid-19 en présentant soit un schéma vaccinal complet, soit le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 24h.

Les restrictions imposées en Europe

Chaque gouvernement met en place les mesures qu’il juge – souvent préconisées par un groupe d’experts – nécessaires pour tenter d’endiguer la propagation du virus en sus d’empêcher l’importation de nouveaux variant. Certains instaurent le pass vaccinal comme l’Autriche, la République Tchèque, l’Estonie, Malte, Lettonie et l’Irlande.

D’autres exigent un pass sanitaire à l’instar de la France, la Belgique, l’Italie, la Suisse, le Portugal, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, le Danemark, Le Chypre, la Slovénie et l’Hongrie. L’Allemagne, le Luxembourg et la Grèce exigent un pass vaccinal et un pass sanitaire.

Quelle condition pour se rendre en Europe ?

Les pays exigeant un pass sanitaire à l’instar de la France, où tous les voyageurs de douze ans ou plus, indépendamment du statut vaccinal, en provenance de ces pays/territoires doivent présenter à l’embarquement, le résultat négatif d’un test PCR ou d’un test antigénique (TAG) réalisé moins de 48 heures avant le vol.

L’Allemagne oblige tout voyageur de plus de 12 ans de présenter, au moment de son entrée sur le territoire allemand, et quelque soit le moyen de transport utilisé, un justificatif sanitaire pouvant être : un test PCR (de moins de 72h), ou un test antigénique (de moins de 48h) négatifs ou encore, la preuve d’un parcours vaccinal complet.

Pour le Portugal, tous les voyageurs doivent obligatoirement présenter à leur arrivée un test négatif à la Covid-19 (PCR réalisé moins de 72 heures ou antigénique moins de 48 heures).

En Algérie, le premier ministère a annoncé que le pass vaccinal est exigé pour l’entrée ou la sortie du territoire national.