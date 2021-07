Covid-19 et mobilisation citoyenne : pourquoi et comment s’organiser ?

Face à la menace montante du fléau du Covid sur la terre d’Algérie, et ce, malgré les dispositions mises en place par l’État ainsi que les diverses initiatives individuelles de solidarité entre les citoyens, une troisième vague, dont on a conscience de l’ampleur actuellement, est en train de nous submerger et générer une situation d’asphyxie et de chaos.

Notre histoire nous a cependant appris que les situations exceptionnelles nécessitent des efforts de la même ampleur. Ainsi, une mobilisation collective est plus que nécessaire actuellement, pour une action concrète à l’échelle locale et une coordination de nos actions et expériences au niveau national.

Les quartiers d’habitation et les villages seront ainsi en première ligne dans la prévention et le contrôle de l’épidémie, et le rempart le plus solide contre l’importation des cas et la propagation locale.

Consolider le travail au niveau des quartiers et des villages permettra d’empêcher de façon efficace la propagation de l’épidémie, de faciliter la gestion des approvisionnements en médicaments et commodités diverses, de contrôler l’évolution de l’épidémie en collaboration avec les institutions compétentes et d’apporter l’assistance nécessaire aux citoyens les plus touchés.

La prévention et le contrôle de l’épidémie sont un combat rude pour protéger la vie et la santé de nos proches. Les comités de quartiers et de villages devront ainsi mettre en œuvre résolument les décisions et dispositions de prévention sanitaire et engager des actions solides et minutieuses pour combattre l’épidémie.

Il nous faut une mobilisation collective citoyenne pour unir nos efforts et remporter résolument cette guerre populaire contre ce fléau.

OBJECTIFS DES COMITÉS (à fixer définitivement par les citoyens au niveau local) :

1- Prise en charge des démarches de dépistage pour les citoyens potentiellement infectés au niveau du quartier/village.

2- Prise en charge des démarches de vaccination pour les citoyens qui le demandent en priorisant les catégories à risque.

3- Prise en charge de l’approvisionnement en médicaments et oxygène pour le compte des familles touchées par l’infection.

4- Assistance des familles touchées pour les questions d’approvisionnement.

5- Contrôle et sensibilisation à l’application du couvre-feu et aux diverses mesures de prévention au quotidien.

6- Mise à la disposition des citoyens du quartier/village des masques de protection gratuits et du gel désinfectant.

7- Lister les catégories à risque dans la localité et leur proposer une assistance pour qu’elles puissent se confiner, sauf cas de nécessité.

8- Gérer la solidarité citoyenne au niveau du quartier/village et les actions de nettoyage et d’hygiène.

9- Contrôler le nombre de cas pour les zones les plus touchées et réagir en conséquence et en collaboration avec les institutions compétentes.

FORMER UN COMITÉ DE QUARTIER EN 12 POINTS :

1 – Contacter des citoyens de votre quartier et organiser une rencontre sur les enjeux de cet appel à mobilisation

2- Échanger et débattre sur la liste d’objectifs de cet appel puis fixer un programme définitif précis et réalisable. Les objectifs doivent être choisis sur un mode consensuel et collectif. Ils serviront à guider le comité et seront leur référence dans les moments d’éparpillement.

3- Déterminer un périmètre géographique en précisant le nom des rues, ou portion de rues, inclues dans le quartier/village pris en charge par le comité.

4- Répartir les tâches et les responsabilités au sein du comité. Il importe de s’engager à être disponible aux moments cruciaux. Mais chacun est libre de s’investir en fonction de ses disponibilités et de ses compétences. Donner seulement un petit coup de main, c’est déjà quelque chose de positif.

5- Il est possible et même souhaitable d’officialiser ce comité en lui donnant le statut et la structure légale. Il est possible de trouver les informations nécessaires à la demande d’autorisation d’un comité sur le site du ministère de l’Intérieur. L’Etat dispose d’un délai maximum de dix jours pour y répondre favorablement ou motiver le refus. Avec cette autorisation, il est possible de solliciter des subventions et recueillir des dons.

6- Informer les résidents du quartier/village des objectifs et des activités du comité. Une photocopie affiche à coller à l’entrée des habitations peut suffire. En complément, la communication sur les réseaux sociaux constituera un apport précieux. Non seulement il permettra de développer un réseau de contacts, mais il sera aussi un lieu de collecte et de distribution d’informations.

7- Établir un contact avec l’APC de rattachement ou avec les autorités compétentes. Il est important de prendre connaissance du cadre d’action possible des comités.

8- Établir un contact avec les autres comités en constitution au niveau national afin de pouvoir coordonner des actions communes.