Covid-19 et maladies orthopédiques : une spécialiste fait le lien

La contamination au coronavirus semble affecter l’ensemble du corps humain. Selon une spécialiste en chirurgie orthopédique, le Covid-19 affecte également les os et les articulations.

Lors de son intervention ce dimanche sur les ondes de la Radio locale de Sétif, Dr Siham Bendjaballah, spécialiste en Chirurgie Orthopédique affirme l’existence d’une relation entre les maladies orthopédiques et l’infection au Covid-19.

« Il existe une relation importante entre l’infection au coronavirus et les maladies orthopédiques, car les symptômes d’une contamination au virus coronaire se présentent sous la forme de douleur intense », a-t-elle déclaré.

Il s’agit, selon la même intervenante de « douleurs sévères dans le bas du dos, en particulier au niveau de la 4e et 5e vertèbre ». « Les douleurs et les symptômes peuvent s’étendre aux membres inférieurs, avec l’absence de réponse au traitement de la douleur et de l’inflammation », a-t-elle expliqué.

Or, continue la spécialiste, « une fois l’infection au Covid-19 confirmée et que le traitement est entamé, les symptômes commencent à se disparaitre progressivement, en particulier la douleur ». Elle préconise dans ce sens que, « le patient doit être conscient, et dès que ces douleurs surviennent, il doit se soumettre à un examen médical ».

« Il n’y a pas de complications pour les patients orthopédiques »

Suite de quoi, le médecin diagnostique le type de maladie, y compris le coronavirus, et ce, à travers des examens et des analyses, ajoute encore Dr Siham Bendjaballah. S’exprimant sur le traitement du coronavirus chez les malades orthopédiques, elle écarte toute complication.

« Il n’y a pas de complications pour les patients orthopédiques sous traitement contre le coronavirus, en ajustant notamment la médication lors du traitement », a-t-elle encore expliqué.

Concernant la situation épidémiologique, l’intervenant a déploré que la troisième vague de l’épidémie a emporté avec elle un nombre important parmi la catégorie des jeunes.