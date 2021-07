Covid-19 et Canicule : Les 5 recommandations de la Protection civile

Depuis quelques semaines, l’Algérie fait face à une hausse importante de contaminations au coronavirus, soit la troisième vague depuis le début de la pandémie. En plus du rebond de covid-19, le pays est en pleine vague de chaleur dépassant les 40 degrés dans les wilayas côtières.

En effet, face à la canicule et au rebond de l’épidémie, la direction générale de la Protection civile a publié, dans un communiqué, une série de recommandations aux algériens afin d’éviter l’insolation et la contamination.

Les recommandations

Dans son communiqué, la protection civile a appelé les citoyens à ne pas s’exposer au soleil, en particulier les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques et les enfants.

Les citoyens sont également appelés à éviter les sortis pendant cette période, sauf en cas de nécessité, ou de sortir le matin tôt ou tard le soir, rester le plus possible à l’ombre et de créer un air courant dans toute la maison.

D’un autre côté, la protection civile a insisté sur le respect des mesures de protection contre le virus. « Si vous devez sortir, portez votre bavette, portez un chapeau, des vêtements légers (en coton), de préférence de couleur claire », a recommandé la même source.