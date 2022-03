Covid-19 et Cancer : une professeur répond à nos questions

Depuis le début de la pandémie, le coronavirus a contaminé des dizaines de millions de personnes, dont beaucoup de cancéreux. Avec la persistance du virus, nous sommes allés rencontrer la Pr Yesim Yildirim, l’oncologue du centre Anadolu Medical Center İstanbul/Turquie, pour lui poser les questions les plus fréquentes sur les patients atteints de cancer en relation avec le traitement, la nutrition et les vaccins contre la grippe et la pneumonie.

Quels conseils pouvez-vous donner aux patients atteints de cancer pendant la pandémie ?

Les patients sous traitement ou en observation doivent rester à l’écart des lieux fréquentés (organismes collectifs, réunions de toutes sortes tenues dans des espaces clos). Durant le traitement et l’examen dans un hôpital, un équipement de protection individuelle (masque, gants, visière) doit être utilisé. Selon les exigences de l’Organisation mondiale de la santé, ils doivent laver les mains soigneusement, ne pas rendre visite à des parents, mais surtout éviter les zones de propagation intensive du virus.

Quels sont les patients à risque ?

Les patients sous chimiothérapie ou ayant reçu une chimiothérapie au cours des 3 derniers mois ; les malades ayant subi une radiothérapie intensive ou une greffe de moelle osseuse au cours des 6 derniers mois ; les personnes ayant été traitées avec l’immunosuppresseur (ceux dont le système immunitaire est affaibli par des médicaments ; les personnes atteintes d’une leucémie chronique, un lymphome et un myélome, des maladies qui affectent le système immunitaire, courent un risque accru.

Durant la saison de la grippe, et la pneumonie, les patients atteints de cancer devraient-ils être vaccinés ?

Tout d’abord, le vaccin contre la grippe n’est pas efficace pour les patients qui utilisent déjà la chimiothérapie, la radiothérapie, les médicaments intelligents, l’immunothérapie ou les stéroïdes depuis longtemps, car le système immunitaire ne peut pas produire une réponse suffisante en anticorps, ni présente un risque parce que ce n’est pas un vaccin vivant.

Pour que le vaccin provoque une réponse protectrice adéquate, il est recommandé de terminer le traitement ou, si nécessaire, de maintenir un intervalle de 2 à 3 semaines entre le traitement et la vaccination. Le meilleur moment pour se faire vacciner est de fin septembre à mi-novembre.

Rappelons un point important : le vaccin contre la grippe ne protège pas contre le coronavirus. Les vaccins contre la pneumonie sont divisés en 2 types de vaccin antipneumococcique. Les deux vaccins doivent être administrés aux patients atteints de leucémie aiguë ou chronique ou aux patients ayant subi une splénectomie.

Il est également recommandé aux personnes de plus de 65 ans, aux patients atteints de cancer et d’autres maladies chroniques. La vaccination peut être effectuée à tout moment de l’année, mais pour les patients en cours de traitement, le moment de la vaccination doit être déterminé par le médecin approprié.

Les vaccins n’ont généralement pas d’effets secondaires graves, mais des effets secondaires tels qu’une légère fièvre, des douleurs musculaires et des douleurs au site d’injection peuvent survenir.

Les patients atteints de cancer doivent-ils se rendre à l’hôpital pendant la pandémie ?

Durant la pandémie de coronavirus, les concepts de gestion numérique de la santé et de télémédecine sont entrés dans nos vies dans les applications de santé.

En d’autres termes, avec les opportunités offertes par la technologie, des services tels que les consultations nécessaires avec les patients, l’observation de leur traitement, l’évaluation des effets secondaires, le contrôle de l’alimentation, les conseils sur un mode de vie sain et l’éducation à la santé peuvent être fournis en toute sécurité par le biais d’appels vidéo.

Pour que ces consultations soient efficaces, nous encourageons les patients à préparer et à noter à l’avance les questions qu’ils souhaitent poser. Cependant, lorsque surviennent des situations qui les obligent à se rendre à l’hôpital, comme la chimiothérapie, l’immunothérapie ou les examens, il est très important de ne pas retarder le traitement et de se rendre à l’hôpital en prenant les mesures de sécurité nécessaires.

Comment les patients atteints de cancer devraient-ils manger pendant la pandémie ?

Une bonne nutrition est un élément très important à la fois pour un mode de vie sain et pour le rétablissement en cas de maladie. Vous pouvez obtenir des informations sur de nombreux sites Web indiquant qu’un « régime spécial » peut guérir le cancer, l’empêcher de revenir, qu’un régime végétalien ou cru est nécessaire.

En fait, il n’existe aucune étude scientifique à l’appui montrant qu’un régime alimentaire particulier peut guérir le cancer. Comme à toute étape de la vie, la formule magique de la nutrition est « l’équilibre », c’est-à-dire une alimentation équilibrée. Il est important de limiter votre consommation de sel, de sucre et de caféine tout en incluant une alimentation équilibrée, des viandes maigres, des fruits, des légumes, des grains entiers et des produits laitiers faibles en gras.

Les aliments qui jouent un rôle important dans la lutte contre les maladies et les infections et qui soutiennent le système immunitaire abondent en fait sur cette liste de régimes équilibrés. Par exemple, les aliments contenant de la vitamine C (orange, poivron vert, tomate, brocoli) aident à augmenter la production d’anticorps.

Manger des fruits secs riches en vitamine E est une bonne source d’antioxydants. Les protéines maigres mentionnées ci-dessus, les œufs, le lait, le yogourt ou les haricots, les légumes verts et orange et les fruits contenant de la vitamine A, les épinards, les viandes maigres contenant du zinc, les fruits de mer et les collations devraient figurer sur nos tables.