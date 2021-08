Covid-19 en Tunisie : Tunisair met à jour les conditions d’entrée

La Tunisie a été touchée de plein fouet par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, Covid-19. Essayant de sauver sa saison touristique, ainsi que son économie, le pays a été parmi les premiers à ouvrir ses frontières. Mais le virus a fini par se propager en force, ce qui a pussé les autorités à durcir les conditions d’accès au territoire tunisien.

Aujourd’hui, la compagnie aérienne Tunisair a dévoilé, sur sa page Facebook, les nouvelles conditions d’entrée au territoire Tunisien. Ces conditions, indique le communiqué de la compagnie Tunisienne sont établies « conformément à la décision des autorités tunisiennes ».

Pour rappel, la semaine derniére, les autorités tunisiennes ont pris de nouvelles mesures qui réglementent l’accès au territoire Tunisien, et ce, après un relâchement qui a été vivement critiqué à l’intérieur du pays par les spécialistes et les professionnels de la Santé.

Entrée en Tunisie : la mise à jour de Tunisair

Selon la compagnie aérienne, les voyageurs voulant rejoindre la Tunisie doivent avant toute chose « présenter lors de l’enregistrement un certificat du test RT-PCR négatif dont la date de résultat n’excède pas les 72 heures ». Seuls les enfants âgés de moins de 12 ans sont exemptés de cette mesure.

Les voyageurs doivent également « se soumettre à un auto-confinement d’une période de 7 jours à partir de la date de l’arrivée en Tunisie » et « se conformer au dépistage rapide aléatoire qui sera mené sur un échantillon des passagers à l’arrivée », détaille la compagnie aérienne Tunisienne.

Enfin, c’est sur le site https://app.e7mi.tn/, que les voyageurs doivent remplir les informations obligatoires qui y sont demandées, et ce, avant d’imprimer et de signer la fiche sanitaire et la fiche d’engagement générées par l’application, et de les remettre aux services sanitaires au point de contrôle thermique à l’arrivée aux aéroports tunisiens.