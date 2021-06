Coronavirus Algérie : levée du confinement partiel dans 5 wilayas

Le Gouvernement a décidé, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de proroger de 21 jours le confinement partiel à domicile de minuit jusqu’au lendemain à 4h00 du matin dans seulement 14 wilayas au lieu de 19.

Ainsi, la mesure de confinement partiel à domicile est applicable dans quatorze (14) wilayas au lieu de 19, le confinement partiel a été levé sur les wilayas suivantes : Adrar, Jijel, El Oued, Tipasa et Touggourt

Tandis que les 14 wilayas qui sont toujours concernées par le confinement partiel sont : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.

Liste des wilayas non concernées par le confinement

Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les quarante-quatre (44) wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Oum El Bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Jijel, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Temouchent, Ghardaïa, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.