Covid-19 en Algérie : vers la fin de l’épidémie ?

Le nombre de contaminations à la Covid-19 poursuit sa tendance baissière en Algérie et la situation sanitaire s’améliore de jour en jour. Le Ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, est revenu sur la 4ᵉ vague ayant touché le pays en janvier dernier et a évoqué une éventuelle fin de l’épidémie.

Dans une déclaration accordée au média Dz News TV ce mardi 8 mars, le premier responsable du secteur de la santé en Algérie, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué que « l’Algérie connait une tendance baissière des contaminations à la Covid-19 depuis le pic record enregistré le 25 janvier dernier avec 2521 cas en 24h ».

Le Ministre de la Santé a évoqué une éventuelle « fin de l’épidémie » en Algérie, et ce grâce à « l’immunité collective obtenue ainsi qu’à la vaccination ».

En effet, le Professeur Benbouzid a expliqué qu’en additionnant les personnes ayant reçu le vaccin contre le Coronavirus, qu’il a estimé « à environ 30% de la population », aux personnes ayant reçu une immunité naturelle suite à leur contamination au virus, « l’Algérie aura atteint environ 60 ou 70% de la population, tel que le préconise l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) pour briser et stopper la chaîne de transmission ».

Selon Benbouzid, « la 4ᵉ vague a été affrontée avec succès »

Dans ce même contexte, le Ministre Benbouzid est revenu sur la gestion de la 4ᵉ vague du Coronavirus en Algérie, affirmant que son secteur « a pu l’affronter avec succès » en évitant certaines « difficultés rencontrées auparavant lors de la 3ᵉ vague ».

D’ailleurs, il n’a pas manqué de souligner que « cela a été possible grâce aux efforts fournis par le personnel de la santé, qu’il a chaleureusement félicité et remercié, mais aussi grâce au variant Omicron », notant que ce dernier « était certes plus contagieux, mais beaucoup moins virulent ».

Il convient de rappeler que les derniers chiffres de la Covid-19 en Algérie confirment l’accalmie de la pandémie. En effet, le bilan d’hier, mardi 8 mars, fait état de 26 nouveaux cas de contaminations contre 32 cas enregistrés la veille. Les services du Ministère de la Santé ont également rapporté 28 nouvelles guérisons et 2 décès.