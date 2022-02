Covid-19 en Algérie : une dernière vague avant la fin de la pandémie ?

Le feuilleton de la Covid-19 en Algérie touche à sa fin selon plusieurs spécialistes qui soulignent que le variant Omicron ne peut qu’enfanter des sous-variant qui se propagent vite, mais qui sont de moins en moins dangereux. Toutefois, la fin ne sera pas instantanée, il faudra d’abord s’attendre à une cinquième vague.

Selon le Dr Mohamed Melhag, chercheur en virologie et ancien biologiste de laboratoire d’analyses, il ne faut pas se fier à la décrue que l’on constate actuellement. Il confie à nos confrères du quotidien Liberté que « Toute épidémie évolue en dents de scie » et « qu’il y aura une augmentation du nombre de nouveaux cas dans les prochains jours ».

Vers une cinquième vague ?

Selon le même spécialiste, plusieurs indicateurs penchent du côté d’une cinquième vague en Algérie. Le Dr Melhag rappelle que la population est loin d’être assez vaccinée, et que les mesures de protection contre le coronavirus sont très peu respectées. Il ajoute que « la dominance du variant Omicron favorisera son rebondissement, car il se propage comme on l’a toujours dit très rapidement, voire de manière exponentielle ».

« Le Ba2 décrit par l’IPA est très rapide, il se propage à une vitesse exponentielle par rapport au Ba1. La logique dit qu’il va prendre le dessus », analyse le professeur qui estime que pour le moment « nous sommes toujours dans la quatrième vague ».

De son côté, le professeur Yousfi, épidémiologiste et chef d’un service d’infectiologie à Boufarik, a assuré que l’extinction progressive de la pandémie du coronavirus est probable, d’autant plus que les mutations du virus le rendent de moins en moins virulent et dangereux. Selon lui, une éventuelle cinquième vague du covid-19 sera plus faible par rapport aux précédentes vagues, a-t-il confié pour le journal arabophone Echourouk.