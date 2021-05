Covid-19 en Algérie : Un bilan des infections à la baisse ce 05 mai

Le bilan des nouvelles contaminations au coronavirus a connu une légère baisse, selon le bilan diffusé aujourd’hui le 05 mai par le ministère de la Santé.

L’Algérie a donc enregistré 273 cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 282 cas la veille.

Pour les décès, il est constaté une très légère hausse avec nombre de 10 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 9 la veille, a-t-on appris dans un communiqué diffusé hier par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière .

Concernant les guérisons, une hausse est constatée avec un nombre de patients déclarés complètement rétablis et ayant quitté les établissements hospitaliers s’élevant à 179 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 159 guéris la veille.

Pour les cas graves, il est indiqué, de même source, la présence de 22 patients en soins intensifs », contre 26 la veille.

Par ailleurs, le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie s’est élevé à 123 272 dont les 273 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 3299 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 85 872 cas, est-il indiqué dans le même communiqué.

Bilan dans le monde

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 3.230.058 décès dans le monde depuis que l’OMS a fait état de l’apparition de maladie fin décembre 2019 en Chine.

Plus de 154.288.900 cas d’infection ont été diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Sur la journée de mardi, 14.024 nouveaux décès et 791.327 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 3.780 nouveaux morts, le Brésil (2.966) et les États-Unis (914).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 578.500 décès pour 32.512.946 cas recensés.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 411.588 morts et 14.856.888 cas, l’Inde avec 226.188 morts (20.665.148 cas), le Mexique avec 217.740 morts (2.352.964 cas), et le Royaume-Uni avec 127.543 morts (4.423.796 cas).