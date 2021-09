Covid-19 en Algérie : un bilan à la baisse ce samedi 4 septembre 2021 

Les contaminations au coronavirus continuent de baisser ce samedi 04 septembre 2021.

En effet, la tendance à la baisse se confirme, selon le dernier bilan de suivi de l’épidémie, rendu public par le ministère de la Santé. Étant donné que nombre quotidien des nouveaux cas de contaminations est relativement stable.

Les derniers chiffres annoncés ce samedi ont fait état de 351 nouveaux cas de contaminations contre 393 cas enregistrés durant la journée d’hier vendredi.

Concernant les guérisons, et selon le bilan établi sur les dernières 24 heures, le pays a enregistré 285 cas rétablis de la maladie contre 317 la veille.

Pour ce qui est des victimes de l’épidémie, le nouveau bilan a fait état de 26 nouveaux décès contre les 34 morts au bilan d’hier. La même source a indiqué que 44 patients atteints de la Covid-19 sont actuellement en soins intensifs.

Avec les nouveaux chiffres annoncés aujourd’hui, le total des cas confirmés s’élève ainsi à 197.659 dont 351 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 5401 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 133.306 cas.

La campagne nationale de vaccination, le « Big Day » débute aujourd’hui

Ce samedi 4 aout la plus grande campagne de vaccination a été lancé à travers tout le territoire national afin de vacciner le plus grand nombre de citoyens. Baptisée le « Big Day », cette campagne vise principalement les personnes âgées de plus de 18 ans et s’étalera jusqu’au 11 septembre de l’année en cours.

À cette occasion, Le ministère de la Santé Abderrahmane Benbouzid a annoncé que la vaccination des personnes âgées protège les enfants de mois de 12 ans contre le risque de contamination, a rapporté Ennahar.

En conclusion, il convient de préciser que le Dr Fourar a fait savoir à l’occasion du lancement de cette campagne, que 8 millions de personnes ont été vaccinées dont 5 millions ont reçu une seule dose, tandis que 3 millions ont eu deux doses de vaccin, selon le média susmentionné.