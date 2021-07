Covid-19 en Algérie : un appel à la solidarité internationale lancé

L’Algérie est confrontée à une troisième vague de la pandémie de la covid-19 qui est particulièrement meurtrière. Tous les spécialistes indiquent que la dangerosité du variant Delta n’est pas comparable à celle des souches initiales du virus. L’heure est grave, les hôpitaux débordent et les malades font face à des pénuries diverses. Face au drame, des médecins Algériens lancent un appel à la solidarité internationale.

En effet, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le collectif Urgence Algérie Covid-19 lance un appel aux dons. Le message est principalement adressé à la diaspora Algérienne à l’étranger, mais aussi à tous ceux qui peuvent aider à contenir l’épidémie à travers le monde.

« Agissons vite, très vite, notre solidarité est vitale, soutenons l’effort national, sauvons la vie de nos compatriotes, ils nous le demandent​ », peut-on lire dans le communiqué.

L’Algérie suffoque…

« Les hôpitaux sont très pris par les malades de la Covid-19, ils sont chargés. Les malades ont besoin de nous, ont besoin de matériel, de concentrateurs d’oxygène… Il y a un besoin de matériel », indique Yahia Mekki, médecin virologue à l’hôpital de Lyon, dans une vidéo publiée par le collectif sur les réseaux sociaux.

« Suite à la survenue de la troisième vague épidémique, nous relançons un appel aux dons international. L’argent collecté servira à acheter le matériel médical nécessaire à la prise en charge des patients atteints de Covid-19 et qui manquent d’oxygène », déclare le Dr Nadjette Mihoub, maitresse assistante en anesthésie à Blida.

Dans le communiqué parvenu à notre rédaction, le collectif indique : « Notre alerte est d’une extrême urgence. De suite, agissons tous ensemble face à cette hécatombe du covid-19 qui compte des centaines de morts par jours en Algérie ». « Dès maintenant, faites​ un don à l’action collective URGENCE ALGERIE qui se chargera d’acquérir et d’acheminer dans les plus brefs délais le matériel médical et​ paramédical plus que jamais nécessaire​ ​ ​ à nos hôpitaux et nos dispensaires pour faire face à cette effrayante et mortelle pandémie​ », ajoute le même communiqué.