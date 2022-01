Covid-19 en Algérie : symptômes Omicron à surveiller chez les enfants

Le Covid-19 continue de se propager et de se répandre notamment à travers son nouveau variant. L’Algérie fait face actuellement à une situation pandémique très inquiétante marquée par des décès et une hausse presque quotidienne des cas de contaminations.

Hier, le 17 janvier 2022, le bilan des contaminations au Covid-19 en Algérie a fait état de 692 nouveaux cas confirmés en plus de 11 nouveaux décès des suites du Coronavirus. Ainsi, le nombre de décès a dépassé les 6420, selon les chiffres du ministère de la Santé. Dans ce cadre de propagation et de hausse des cas, le nouveau variant Omicron se répand considérablement (33%) notamment par rapport au variant Delta.

Selon les experts à l’instar du Pr Melhag, expert en virologie, Omicron dominera bientôt « nous prévoyons que le variant Omicron va dominer au cours des prochaines semaines (…) on va constater une surcharge au niveau de certains hôpitaux et une augmentation des cas de contamination d’une manière accélérée ».

Omicron chez les enfants

Le Pr Mahyaoui a expliqué à nos confrères d’Ennahar que les symptômes du variant Omicron constatés chez les enfants s’apparentent avec ceux de la grippe saisonnière. Des études montrent que cette nouvelle souche du coronavirus porte des symptômes plus proches de ceux d’un rhume avec une contagiosité, bien plus importante que celle de Delta.

Le spécialiste ajoute que tout les enfants ayant plus de 6 ans doivent également respecter le protocole sanitaire notamment le port du masque et respecter la distanciation sociale dans les écoles. Cela demeure la seule façon d’empêcher la contamination et la propagation chez les enfants, puisque on n’a pas encore tranché concernant la vaccination des enfants.