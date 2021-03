Covid-19 en Algérie : Réception imminente d’un autre lot de vaccin

L’Algérie recevra demain vendredi, un autre lot de vaccin Russe Sputnik V contre Coronavirus, annonce l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA).

En effet, le directeur général l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), le Docteur Fawzi Derrar, a confirmé la réception imminente de 700.000 doses de vaccin Russe anti-Covid 19 SputniK V.

D’autre part le même responsable a révélé que, l’Algérie a parachevé les « négociations avec les laboratoires américains Pfizer, Johnson-Johnson (récemment accrédité) et « Noavavax » dont l’autorisation de mise sur le marché est en cours de validation par l’Agence américaine du médicament (FDA) ».

Fawzi Derrar : l’Algérie n’est pas en retard en matière d’acquisition de vaccins

Affirmant qu’il vaut mieux être vigilent que faire dans la précipitation, Derrar a rassuré que l’Algérie n’était pas en retard en matière d’acquisition de vaccins, » l’obtention progressive des doses est due à la pression mondiale et à la large demande sur les vaccins, et l’Algérie suit de près tout ce qui se passe dans le monde en termes des variations du virus à l’effet d’acquérir des vaccins plus efficaces en adéquation avec ces changements », a-t-il ajouté.

Dans ce même sillage, Derrar fait état « d’autres consultations en cours avec un deuxième laboratoire chinois pour acquérir les doses nécessaires et « accélérer la cadence de la vaccination destinée aux différentes franges de la société ».

Avant de conclure, » « L’Algérie a élaboré une stratégie pour acquérir le vaccin et garantir une large couverture pour 70 % de la population, d’autant que la moitié des doses sera obtenue dans le cadre des mécanismes internationaux (COVAX et CDC de l’UA), et l’autre par la négociation directe avec les laboratoires concernés ».