Covid-19 : vers la lever d’autres restrictions en Algérie

Nous vivons au rythme des vagues de la Covid-19 depuis plus de deux. Le monde a dû s’adapter à une situation exceptionnelle avec la propagation de ce virus, de nouvelles règles d vie se mettent en place : port du masque obligatoire, distanciation sociale, utilisation du gel hydro alcoolique …

En Algérie, les premiers cas de contamination au Coronavirus font leur apparition dès le mois de mars 2020, et depuis la vie des algériens a été rythmée par la hausse et la baisse du nombre de cas de Covid-19. Après 4 vagues, l’Algérie et pour la première fois depuis 2 ans connaît une accalmie qui présage une éventuelle fin de la pandémie. En effet, depuis quelques semaines nous connaissons des chiffres de cas de contaminations au plus bas depuis le début de la pandémie.

Depuis le début mars 2022, les bilans Covid-19 ne cessent de baisser, le 2 mars 2022 le nombre de contaminations passe sous la barre des 70 cas par jours. Quelques jours plus tard, le 8 mars 2022, le ministère de la santé annonce un bilan Covid-19 en dessous de la barre des 30 cas, pour que le 12 mars 2022, ce dernier annonce un bilan au plus bas avec moins de 20 cas enregistrés.

Pr Mahyaoui rassure sur la situation sanitaire

Pour le membre du comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie, le Pr Ryad Mahyaoui, qui a livré une déclaration sur la chaine Echourouk News, durant la matinée de ce mercredi 16 mars. Ce dernier a déclaré « La situation épidémiologique est actuellement stable en Algérie », il a ajouté « 35 wilayas n’ont enregistré aucun cas de Covid-19 ».

Il a aussi déclaré concernant les mosquées, que l’ouverture des points d’ablution est possible en disant : « Réouverture des maisons d’ablution dans les mosquées tout en maintenant le masque de protection ».

Il continue en parlant de la levée de certaines restrictions pour le mois de Ramadan qui arrive à grand pas en disant : « possibilité de lever certaines restrictions sanitaires dans certains secteurs, pour ce mois de Ramadan. »

Ce dernier a aussi révélé que les femmes pourront effectuer des prières à la mosquée à compter du mois de Ramadan à venir.