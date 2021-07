Covid-19 en Algérie : Pr Belhadj n’écarte pas une « 4e vague virulente »

La 3e vague de l’épidémie de la COVID-19 est en train de provoquer une véritable « hécatombe » en Algérie, la situation n’est plus préoccupante, elle est dramatique, et cela, au niveau de toutes les wilayas du pays.

Le professeur Rachid Belhadj, directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha Pacha, a tiré la sonnette d’alarme affirmant que, « La situation engendrée, ces derniers jours, par la propagation de la Covid-19 est alarmante, et le nombre de décès est en constante hausse, dont certaines victimes succombent à cause du manque d’oxygène. »

La gestion de l’oxygène en Algérie est archaïque, affirme Pr Belhadj, qui révélé que de nombreux hôpitaux à travers différentes wilayas souffrent du manque de cette matière indispensable et vitale,« Avec cette troisième vague, et particulièrement depuis le 21 juillet dernier, nous avons eu d’importantes perturbations en matière d’approvisionnement en oxygène », indique-t-il.

Des médecins et soignants totalement débordés, des patients livrés à leur sort et des hôpitaux qui manquent de tout pour soigner les symptômes les plus basiques de l’épidémie, à savoir l’oxygène, dans ce sillage Pr Belhadj évoque une situation de Burn-out du personnel médical qui, en plus de la fatigue, « assiste impuissant à la mort des patients par manque de pression d’oxygène ».

Une 4e vague plus virulente n’est pas écartée

Afin de régler définitivement ce problème, Pr Belhadj recommande de passer au générateur d’oxygène pour garantir l’autonomie des hôpitaux, lançant un appel aux autorités à doter les grandes structures de santé de générateurs pour qu’ils puissent avoir leur autonomie en oxygène.

Pour conclure, Pr Belhadj affirme que les hôpitaux sont inadaptés à la prise en charge du Coronavirus et de ses variants, redoutant une aggravation de la situation et n’écartant pas une éventuelle quatrième vague.

Face à une telle situation, et afin d’éviter le pire, Pr Belhadj appelle la population à faire plus attention pour ne pas augmenter les contaminations, invitant les citoyens à se faire vacciner et à respect les mesures de prévention.