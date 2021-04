Covid-19 en Algérie : Nouvelle hausse inquiétante ce 14 avril

Les nouvelles contaminations au coronavirus ont marqué une nouvelle hausse inquiétante en restant au-dessus de la barre des 100 cas quotidiens, selon le bilan diffusé aujourd’hui le 14 avril.

L’Algérie a donc enregistré 176 cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, soit en hausse comparativement à la veille où on comptait 154 cas.

Pour les décès durant les dernières vingt-quatre heures, il est enregistré une légère hausse, avec 4 décès contre 3 hier, selon le bilan communiqué par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Concernant les cas de guérisons, il est également noté une stabilité avec une légère hausse. Le nombre de patients déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières s’est élevé à 116 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 109 la veille.

Le total des cas confirmés de coronavirus en Algérie s’est élevé à 118.975 dont 176 nouveaux cas, celui des décès à 3.141 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 82.929 cas.

Nouveaux variants Coronavirus : De nouveaux cas annoncés

L’Institut Pasteur Algérie (IPA) a annoncé aujourd’hui, 20 nouveaux cas du variant britannique et 31 du variant nigérian de coronavirus confirmés en Algérie.

« Dans la continuité des activités de séquençage des virus SARS-CoV-2 mises en place par l’Institut Pasteur Algérie dans le contexte de surveillance des variants circulant actuellement dans le monde, il a été procédé à la confirmation de 20 nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7) et 31 nouveaux cas de variant nigérian (B.1.525) », précise la même source.

Pour ce qui est des 20 cas confirmés du variant britannique, 16 cas ont été confirmés dans la wilaya d’Alger, 2 cas à Blida, 1 à Djelfa et un autre cas à Oran, relève l’Institut.

Concernant les 31 cas du variant nigérian, 5 cas ont été confirmés à Alger, un cas à Blida, 5 à Djelfa, 16 à Laghouat, 1 à Médéa, 2 à Relizane et 1 cas à Touggourt.

Le nombre total de cas confirmés de variants à ce jour s’élève ainsi à 78 cas pour le britannique et 129 cas pour le nigérian, note l’IPA, qui rappelle que le respect des mesures barrières, dans le cadre du protocole sanitaire (distanciation physique, port du masque de protection et lavage fréquent des mains) « reste le meilleur garant pour stopper la propagation du virus et l’apparition de nouveaux cas ».