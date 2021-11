Covid-19 en Algérie : nouvelle hausse au bilan de ce 26 novembre

L’Algérie a traversé, cet Été, une vague virulente de coronavirus avec des centaines de victimes par jour. Après une situation sanitaire stable ayant duré plusieurs mois, les contaminations de coronavirus repartent de nouveau à la hausse avec ce vendredi 26 novembre 2021.

Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, l’Algérie enregistré 193 nouvelles contaminations contre 161 cas confirmés recensés dans le bilan d’hier jeudi. Quant au bilan des guérisons, il fait état de 131 nouveaux cas de patients rétablis.

D’un autre côté, le bilan des morts au covid-19 fait état de 5 cas de décès, contre les 6 morts recensés dans le bilan d’hier. De ce fait, le bilan total des contaminations de coronavirus s’élève, avec ce nouveau bilan, à 209.785 cas confirmés ; Celui des morts à 6046 décès.

Un nouveau variant détecté en Afrique du Sud

Baptisé variant Nu « B.1.1.529 », une nouvelle souche de coronavirus a été détectée, cette semaine, en Afrique du sud où il a provoqué une flambée des cas de contaminations au coronavirus.

En effet, ce variant a été détecté le 22 novembre après l’analyse d’échantillons collectés entre le 12 et le 20 novembre dans la province du Gauteng ; la plus peuplée de l’Afrique du Sud. Selon des scientifiques sud-africains, ce nouveau variant présente quinze fois plus de mutations que le variant Delta qui n’en comptait que deux.

En Europe, la découverte de ce nouveau variant a provoqué la fermeture des frontières de plusieurs pays, dont la France qui connait déjà une flambée de contaminations.