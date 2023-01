Covid-19 en Algérie : nouvelle baisse du nombre de cas ce 1er janvier

Quotidiennement, le Ministère de la Santé rend publics les derniers chiffres liés à la pandémie de la Covid-19 en Algérie. Quels sont les nombres de contaminations, de guérisons et de décès dans notre pays ce dimanche 1er janvier 2023 ?

Le dernier bilan de la pandémie de la Covid-19 en Algérie, communiqué par le Ministère de la Santé ce 1er janvier, fait état d’un (1) seul nouveaux cas de contamination au Coronavirus, recensé au cours des dernières 24 heures.

Le bilan de ce samedi a observé une nouvelle baisse des cas de contaminations, car, rappelons-le, le bilan d’hier avait fait état de cinq (5) nouveaux cas positifs au virus, et celui de vendredi de six (6) nouveaux cas.

En outre, les derniers chiffres du Ministère de la Santé comptent deux (2) nouveaux cas de guérison, contre un (1) seul cas de guérison hier. Par ailleurs, le bilan de ce dimanche 1er janvier n’a fait état d’aucune perte humaine, emportée suite à des complications liées au virus, ni d’aucun patient se trouvant actuellement en soins intensifs.

Ainsi, la dernière mise à jour du Ministère de la Santé porte le bilan total enregistré en Algérie à un total de 271.229 cas confirmés, 182.650 guérisons et 6.881 décès, recensés depuis l’apparition du virus sur le territoire national en mars 2020.

Covid-19 : l’OMS demande à la Chine de partager ses données épidémiologiques

Dans ce même sillage, il convient de noter que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé à la Chine, berceau du virus, de rendre publiques ses données épidémiologiques en temps réel. « Une réunion de haut niveau a eu lieu le 30 décembre entre l’OMS et la Chine au sujet de la recrudescence actuelle des cas de Covid-19 afin d’obtenir de plus amples informations sur la situation et d’offrir l’expertise et le soutien de l’OMS », a indiqué l’agence onusienne dans son communiqué.

Ainsi, « l’OMS a demandé le partage régulier de données spécifiques et en temps réel sur la situation épidémiologique, notamment davantage de données sur le séquençage génétique et sur l’impact de la maladie, y compris les hospitalisations, les admissions dans les unités de soins intensifs et les décès », a noté la même source.