Covid-19 en Algérie : nouvelle baisse du nombre de cas ce 19 novembre

Depuis le mois de mars 2020, l’épidémie de coronavirus a fait son apparition en Algérie. Notre pays a enregistré un bilan total s’élevant à 271 011 contaminations et 182 519 guérisons, alors que le nombre de décès se maintient à 6.881.

Le ministère de la santé communique un bilan quotidiennement afin de tenir la population au courant de l’évolution de la situation sanitaire. Lors du dernier en date, soit celui de ce samedi 19 novembre 2022, le nombre de nouvelles contaminations à la Covid-19 recensées au cours des dernières 24 heures s’élève douze (6), alors le bilan d’hier recensait neuf (9) cas de contaminations. Ce même bilan fait état de sept (4) cas de guérison.

Nombre de décès et de patients en soins intensifs ce 19 novembre

Pour ce qui est des décès dus au virus, le bilan communiqué par le ministère de la santé ne fait état d’aucun décès des suites de complications liées à la Covid-19 au cours de ces dernières 24heures. Enfin, le département du ministre de la santé de Abdelhak Saihi précise dans son communiqué de ce lundi 14 novembre 2022, ne dénombre aucun patient hospitalisé actuellement en soins intensifs.

Le ministère de la Santé a rappelé, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d’hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

COVID-19 à travers le monde, où en est l’épidémie ?

Ce virus a fait des ravages au niveau mondial, et depuis le début de l’épidémie, on dénombre plus de 637.239.899 cas de coronavirus à travers le monde et 6.616.586 décès.

Le vendredi 18 novembre 2022,le bilan communiqué par Our World in Data faisait état de 637.239.899 ( soit 627 044 personnes supplémentaires ) cas confirmés et a fait au total 6.616.586 ( soit 2304 personnes supplémentaires) morts dans le monde.