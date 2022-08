Covid-19 en Algérie : nouvelle baisse des contaminations ce 25 août

Ce jeudi 25 août 2022, le bilan Covid-19, communiqué par le Ministère de la Santé, compte 54 nouveaux cas de contamination à la Covid-19, recensés au cours de ces dernières 24 heures, contre 72 cas hier. Ainsi, les contaminations quotidiennes à la Covid-19 ont enregistré une nouvelle baisse, après avoir dépassé la barre symbolique des 100 cas par jour.

Le bilan Covid-19 de ce jeudi indique que le département du ministre Abderrahmane Benbouzid a recensé 61 nouveaux cas de guérison, contre 68 cas de guérisons au bilan d’hier. De plus, les derniers chiffres du Ministère de la Santé indiquent que 4 patients se trouvent actuellement en soins intensifs et ne comptent aucun cas de décès.

La dernière mise à jour du Ministère de la Santé fait passer le bilan total des contaminations à 270.097 cas, celui des guérisons passe à 181.684 cas. Tandis que celui des décès reste inchangé à 6.878 cas.

La Covid-19 a fait plus d’un million de victimes depuis le début de l’année

Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a révélé que la pandémie de la Covid-19 a causé le décès de plus d’un million de personnes depuis le début de l’année en cours. De plus, les chiffres de l’OMS comptent plus de six millions de décès dans le monde depuis l’apparition du virus en Chine en 2019.

Concernant la vaccination, l’OMS a exhorté les Gouvernements de tous les pays à redoubler d’efforts afin de vacciner les travailleurs de la Santé et les personnes les plus vulnérables au virus, en vue d’atteindre une couverture vaccinale de 70 % pour l’ensemble de la population.