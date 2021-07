Covid-19 en Algérie : les nouvelles mesures du ministère de la Santé

Le développement récent et stressant de la situation sanitaire en Algérie ces derniers jours interpelle les hautes autorités sanitaires du pays.

En effet, le ministère de la Santé a publié ce matin un nouveau communiqué, dans lequel de nouvelles mesures ont été annoncées.

Le Ministère de la Santé, a donc annoncé, la mis en place un dispositif d’accompagnement psychologique de la population en général, des personnes atteintes de Covid-19 et de leurs familles, ainsi que des professionnels engagés dans la lutte contre la pandémie.

À cet égard, le communiqué précise, » Un groupe d’experts dans le domaine de l’accompagnement psychologique en période de catastrophe a été mis en place depuis plusieurs mois au Ministère de la Santé en association avec différents secteurs impliqués et de la société civile et en collaboration avec les organismes Onusiens et particulièrement l’Organisation Mondiale de la Santé à travers son bureau à Alger.

Une feuille de route tracée

Dans le même sillage, le ministère de la Santé a informé qu’une feuille de route a été élaborée en prévision des conséquences à moyen et long terme sur la santé mentale de nos concitoyens.

« Le développement récent et stressant de ces derniers jours nous interpelle afin de mobiliser nos ressources dans le but d’assurer une «aide psychologique d’urgence »et des actions seront menées à très court terme auprès de ces points focaux par le groupe de travail susmentionné », lit-on dans le communiqué.

Du nouveau concernant la gestion du dossier de l’oxygène

Lee ministère de la Santé a annoncé, dans une correspondance avec ses responsables à travers les wilayas du pays, de nouvelles mesures concernant la gestion du dossier oxygène à l’intérieur des hôpitaux .

Le ministère a donc annoncé que la gestion du stock d’oxygène et sa distribution aux hôpitaux seront des prérogatives des walis, chacun à travers sa wilaya

Et dans une instruction du ministère de la Santé, signée par le secrétaire général du ministère, il a été confirmé à toutes les directions de la santé qu’il a été confié aux walis la tâche de gérer et de distribuer l’oxygène dans les hôpitaux à partir de la date de signature de l’instruction hier, mercredi.