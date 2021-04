Covid-19 en Algérie : Les contaminations toujours à la hausse

Les nouvelles contaminations au coronavirus a connu une légère fluctuation selon le bilan diffusé aujourd’hui le 31 mars par le ministère de la Santé.

L’Algérie a donc enregistré 131 cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, soit en légère hausse comparativement à la veille où il a été enregistré 115 cas, selon le bilan communiqué par le bulletin du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Il est également fait d’un nombre de 04 décès durant les dernières vingt-quatre heures, contre 5 la veille.

Concernant le nombre de guérisons, celui-ci a connu une augmentation. Les malades déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières se sont élevés à 96 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 93 la veille.

Ces nouveaux chiffres font porter le total des cas confirmés de coronavirus en Algérie à 117.192, dont 131 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, et celui des décès à 3.093 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 81.538 cas.

37 nouveaux cas de variants britannique et nigérian confirmés en Algérie

L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), a annoncé aujourd’hui que neuf (9) nouveaux cas de variant britannique et vingt-huit (28) cas de variant nigérian de Covid-19 ont été confirmés en Algérie.

Concernant les nouveaux cas de variant britannique, l’Institut Pasteur a précisé que “quatre (4) cas ont été découverts à Alger, un (1) cas à Blida, un (1) cas à Médéa et trois (3) cas à Ouargla”.

Pour ce qui est des 28 cas confirmés du variant nigérian, il s’agit de “quatre (4) cas à Alger, trois (3) cas à Blida, onze (11) cas à El-Oued, six (6) cas à Djelfa, trois (3) cas à In Salah et un(1) cas à Ouargla”.

Ainsi, le nombre total de cas de variant britannique est de trente (30) cas, et cinquante-six (56) cas pour le variant nigérian.