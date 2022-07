Covid-19 en Algérie : les contaminations en hausse ce 8 juillet

Depuis l’apparition du Coronavirus dans notre pays en 2020 ; l’Algérie a enregistré un bilan total s’élevant à : 266.228 contaminations, 6.875 décès et 178.659 guérisons.

Le bilan Covid-19, communiqué ce vendredi, 8 juillet 2022, par les services du Ministère de la Santé, a fait état de vingt-six (26) nouveaux cas de contamination au Coronavirus, recensés au cours de ces dernières 24 heures, contre vingt-et-un (21) cas hier. En légère hausse, le nombre de cas se maintient au-dessus de la barre symbolique des 20 cas journaliers.

S’agissant des guérisons, le département du Ministre Benbouzid a fait état de dix-huit (18) nouveaux cas de guérison. Contre dix-sept (17) cas de guérisons hier. Le bilan de ce vendredi a aussi noté qu’un (1) seul patient se trouve actuellement en soins intensifs.

Par ailleurs ; les chiffres Covid-19 du Ministère de la Santé indiquent que le nombre de décès reste inchangé. Et qu’aucune nouvelle victime n’a été emportée des suites du Coronavirus.

Covid-19 en France : les contaminations explosent

En France, la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 est marquée par une hausse considérable des contaminations. Les autorités françaises ont fait état hier de 161.165 nouveaux cas. L’augmentation des cas atteints de Coronavirus a fait passer le nombre de patients hospitalisés en France de 17.496 à 17.719.

Soucieux de cette situation sanitaire ; les citoyens français auraient effectué plus de 3 millions de tests PCR et antigéniques entre le 27 juin et le 3 juillet. Et ce, selon un communiqué de la direction des statistiques (Drees).

Les spécialistes de l’Institut Pasteur redoutent le pire et prévoient une augmentation durant les jours à venir. D’ailleurs ; les prévisions s’étendant au 18 juillet estiment que le nombre de personnes hospitalisées par jour s’élèvera à 1700 personnes ; avec 160 patients en soins intensifs.