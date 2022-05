Covid-19 en Algérie : les contaminations en hausse ce 13 mai

Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, l’Algérie a enregistré un total de 265.814 contaminations, 6.875 décès et 178.371 guérisons. Ces dernières semaines, le nombre des contaminations quotidiennes a remarquablement baissé, mais la vigilance et l’application rigoureuse des gestes barrières sont de mise.

Le bilan Coronavirus, communiqué par les services du Ministère de la Santé ce vendredi 13 mai 2022, fait état de 6 nouvelles contaminations à la Covid-19, recensées au cours de ces dernières 24 heures, contre 2 cas de contaminations recensés hier. En légère hausse, les contaminations quotidiennes restent relativement stables et sous la barre des dix cas journaliers.

Par rapport aux guérisons, le département du Ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué que le bilan de ce vendredi ne compte aucun nouveau cas de guérison contre 3 cas de guérison rapportés hier.

Concernant les décès et les patients en soins intensifs, les nouvelles restent rassurantes et réjouissantes, car tout comme hier, aucune nouvelle victime n’a été déplorée suite à des complications liées à la Covid-19 et aucun patient ne se trouve actuellement en soins intensifs, et ce, selon les derniers chiffres communiqués par le Ministère de la Santé.

Vers une coopération avec le groupe chinois SINOVAC

Dans un entretien accordé aux journalistes du site Esseha ce jeudi 12 mai, le Ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, est abordé plusieurs sujets relatifs au secteur de la Santé en Algérie, à l’instar du problème de l’indisponibilité des médicaments anti-cancéreux et les solutions envisagées ou encore du plan élargi de la vaccination et la coopération prévue avec le groupe chinois SINOVAC.

Dans ce même contexte, il convient de rappeler que le Ministre avait reçu, lundi dernier, une délégation des laboratoires chinois SINOVAC, dirigée par la Directrice générale (DG), Docteur Helen Yang. Lors de cette rencontre, le Ministre Benbouzid avait fait savoir que « l’Algérie accueille favorablement tout accompagnement en matière de maîtrise technologique, notamment en termes de vaccination ».