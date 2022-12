Covid-19 en Algérie : les contaminations en baisse ce 9 décembre

Dans son dernier bilan de la pandémie de la Covid-19 en Algérie, le Ministère de la Santé a fait savoir que notre pays a enregistré un bilan total s’élevant à 271.140 contaminations, 182.594 guérisons et 6.881 décès. Et ce, depuis l’apparition du virus dans le territoire national en mars 2020.

Ce vendredi 9 décembre 2022, le bilan Covid-19 communiqué par le Ministère de la Santé compte cinq (5) nouveaux cas de contamination au Coronavirus, recensés au cours des dernières 24 heures. Les contaminations quotidiennes à la Covid-19 ont observé une légère baisse, car, rappelons-le, le bilan d’hier avait compté sept (7) nouveaux cas positifs au virus.

Par ailleurs, et concernant les guérisons, la dernière mise à jour du Ministère de la Santé fait état de trois (3) nouveaux cas de guérisons, contre deux (2) cas hier. Outre les contaminations et les guérisons, le bilan de ce vendredi ne compte aucun décès suite à des complications liées au virus, et un seul patient se trouvant actuellement en soins intensifs.

Vers l’élaboration d’un accord mondial sur les pandémies

La pandémie de la Covid-19 a frappé le monde de plein fouet, engendrant une situation sanitaire sans précédant. Mercredi dernier, les 194 États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont convenu « d’élaborer le premier projet d’un accord juridiquement contraignant conçu pour protéger le monde contre de futures pandémies ».

Ainsi, « les États membres discuteront de ce « projet préliminaire conceptuel » de l’accord sur la pandémie, ancré dans la Constitution de l’OMS, le 27 février prochain », a fait savoir un communiqué émanant de la même organisation.

En outre, il convient aussi de noter que « le bureau de l’organe intergouvernemental de négociation, qui compte un délégué de chacune des six régions de l’OMS, sera en charge d’élaborer le texte ou « brouillon zéro » qui servira de base aux négociations des États membres », a souligné la même source.

« La décision de nous confier la tâche d’élaborer un avant-projet d’accord sur la pandémie représente une étape majeure sur la voie d’un monde plus sûr », a soutenu Roland Driece, membres du Bureau de l’organe international de négociation.