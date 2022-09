Covid-19 en Algérie : les contaminations en baisse ce 23 septembre

Le dernier bilan Covid-19 du Ministère de la Santé fait état d’une nouvelle baisse des contaminations quotidiennes qui se maintiennent au-dessous des 10 cas quotidiens.

Ce vendredi 16 septembre 2022, le bilan Covid-19 communiqué Ministère de la Santé compte 5 nouveaux cas de contamination à la Covid-19, recensés au cours de ces dernières 24 heures, contre 6 cas dans le bilan d’hier.

Les derniers chiffres du département du ministre Abdelhak Saïhi font état de 6 nouveaux cas de guérison, contre 7 cas jeudi. Par ailleurs, le Ministère de la Santé a indiqué qu’un seul patient se trouve actuellement en soins intensifs et qu’aucun décès n’est à déplorer.

La dernière mise à jour du Ministère de la Santé porte le bilan total des contaminations à 270.630 cas, celui des guérisons à 182.279 cas. Alors que celui des décès reste inchangé à 6.879 cas.

Toutefois, le département du ministre Abdelhak Saïhi a rappelé l’importance et la nécessité de la vigilance et du respect strict des règles d’hygiène, notamment la distanciation physique et le port du masque.

Vers la mise en service de nouvelles structures sanitaires en novembre

En marge d’une réunion avec les directeurs de santé de wilayas et les gestionnaires des structures sanitaires à travers le territoire national, le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a fait savoir que « son département est en train de recenser l’ensemble des projets réalisés au cours des deux dernières années pour les mettre en service au niveau de toutes les wilayas en novembre prochain ».

En outre, le ministre de la Santé avait fait part « de l’examen d’une feuille de route afin de relancer le secteur de la Santé ». Particulièrement en ce qui concerne « les soins pour assurer une meilleure prise en charge des citoyens et réhabiliter l’élément humain ».