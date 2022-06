Covid-19 en Algérie : légère hausse du nombre de cas ce 5 juin

Depuis l’apparition du Coronavirus en Algérie en mars 2020, notre pays a enregistré un bilan total s’élevant à 265.898 contaminations, 6.875 décès et 178.421 guérisons. Les contaminations quotidiennes restent relativement stables et se maintiennent sous la barre des dix cas par jour, depuis plus de deux mois.

Dans le dernier bilan des contaminations à la Covid-19, communiqué par le Ministère de la Santé ce dimanche 5 juin 2022, ce dernier fait état d’une seule (1) nouvelle contamination à la Covid-19, recensée au cours des dernières 24 heures, contre aucun cas de contaminations, recensés hier. Ce même bilan fait état d’un seul (1) cas de guérison.

Nombre de décès et patients en soins intensifs ce 5 juin

Pour ce qui est des victimes de l’épidémie du coronavirus, le bilan établi par le département du ministre de la santé, Benbouzid, sur les dernières 24 heures, ne fait état d’aucun décès des suites de complications liées à la Covid-19. Alors que pour le bilan d’hier, le samedi 4 juin 2022, aucun décès n’a été enregistré.

Comme dans le bilan d’hier, le ministère de la Santé précise dans son communiqué de ce dimanche 5 juin 2022, qu’un seul patient est actuellement en soins intensifs.

Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, qu’il est nécessaire de maintenir la vigilance, en respectant les règles d’hygiène, la distanciation physique et le port du masque.