Covid-19 en Algérie : légère hausse des contaminations ce 23 octobre

Le dernier bilan du Ministère de la Santé relatif à la pandémie de la Covid-19 en Algérie indique que notre pays a enregistré un total de 70.783 contaminations, 182.387 guérisons et 6.881 décès. Et ce, depuis l’apparition du virus en mars 2020.

Le bilan Covid-19 communiqué ce dimanche, 23 octobre 2022, par le Ministère de la Santé compte douze (12) nouveaux cas de contamination à la Covid-19, recensés au cours des dernières 24 heures. Ainsi, les contaminations quotidiennes à la Covid-19 ont enregistré une légère hausse aujourd’hui, car,rappelons-le, le bilan d’hier n’avait compté aucun nouveau cas de contamination.

En outre, la dernière mise à jour du Ministère de la Santé compte sept (7) nouvelles guérisons. Par ailleurs, le bilan de ce dimanche ne compte aucune perte humaine suite à des complications liées à la Covid-19 et fait état d’un seul patient qui se trouve actuellement en soins intensifs.

Cependant, le département du ministre Abdelhak Saïhi n’a pas manqué de rappeler l’importance de l’application rigoureuse des gestes barrières, notamment le port du masque et le respect de la distanciation physique.

La Covid-19 aurait-elle fait chuter l’espérance de vie dans le monde ?

D’après une étude publiée dans la revue Nature Human Behaviour, « la baisse de l’espérance de vie causée par la pandémie de Covid-19 affectait toujours de nombreux pays du monde en 2021 ». Particulièrement dans des pays comme « les États-Unis, le Chili et l’Europe de l’Est qui continuent leur dégringolade, contrairement à certains pays d’Europe occidentale, qui semblent avoir remonté la pente ».

D’ailleurs, les auteurs de ladite publication ont indiqué que « la pandémie de la Covid-19 a déclenché une hausse sans précédent de la mortalité qui s’est traduite par des pertes d’espérance de vie dans le monde entier ». Notant qu’ « il s’agit choc de mortalité le plus grave à l’échelle du globe depuis la seconde guerre mondiale ».

Pour démontrer l’impact de la pandémie, les chercheurs ont examiné les modifications de l’espérance de vie dans 29 pays dans le monde depuis 2020 en fonction de l’âge et du sexe. « Alors que les pays d’Europe de l’Ouest ont connu des rebonds par rapport aux pertes d’espérance de vie de 2020, l’Europe de l’Est et les États-Unis ont enregistré des déficits d’espérance de vie importants et durables », ont-ils avancé.