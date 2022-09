Covid-19 en Algérie : légère hausse des contaminations ce 16 septembre

Ce vendredi 16 septembre 2022, le Ministère de la Santé a indiqué que les contaminations quotidiennes à la Covid-19 ont enregistré une légère hausse. Toutefois, elles se maintiennent sous la barre symbolique des 20 cas par jour.

Le bilan Covid-19 communiqué aujourd’hui par le Ministère de la Santé fait état de 15 nouveaux cas de contamination à la Covid-19, recensés au cours de ces dernières 24 heures, contre 14 cas dans le bilan d’hier.

Les derniers chiffres du département du ministre Abdelhak Saïhi comptent 10 nouveaux cas de guérison, contre 9 cas jeudi. En outre, le Ministère de la Santé a indiqué que trois patients se trouvent actuellement en soins intensifs et qu’aucun décès n’est à déplorer.

Covid-19 en Algérie : quel est le bilan total ?

Les chiffres de ce vendredi 16 septembre portent le bilan total des contaminations à 270.599 cas, celui des guérisons à 182.230 cas. Alors que celui des décès reste inchangé à 6.879 cas.

Par ailleurs, le Ministère de la Santé a rappelé l’importance et la nécessité de maintenir la vigilance et d’appliquer strictement les règles d’hygiène, notamment le port du masque et le respect de la distanciation physique.