Covid-19 en Algérie : Léger recul des infections au bilan du 15 avril

Les chiffres de la pandémie de Covid-19 repartent à la baisse après deux jours de hausse, le bilan annoncé aujourd’hui par le ministère de la Santé fait état d’un léger recul ce 15 avril.

L’Algérie a enregistré 167 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 04 décès durant les dernières vingt-quatre heures, contre respectivement 176 cas et 4 décès la veille.

Les nouveaux chiffres font augmenter le total des cas confirmés à 119.142 dont 167 nouveaux cas, a indiqué jeudi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Tandis que le bilan global de décès a atteint 3.145 morts déplorés depuis l’apparition de la pandémie sur le sol algérien.

Pour les guérisons, elles se sont inscrites en hausse, avec 119 malades rétablis durant les dernières vingt-quatre heures, contre 116 la veille, portant ainsi le nombre de patients guéris à 83.048.

Reconduction du confinement partiel dans 9 wilayas

Les mesures de confinement partiel à domicile, de 23 heures jusqu’au lendemain à 4 heures du matin, ont été prorogées pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du vendredi 16 avril dans neuf wilayas du pays.

La mesure de confinement partiel à domicile est prorogée, pendant une durée de15 jours, de 23 heures jusqu’au lendemain à 4 heures du matin et applicable dans les 9 wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes et Oran.

Les 49 wilayas non concernées sont : Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.