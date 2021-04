Covid-19 en Algérie : léger rebond des contaminations ce 25 avril

Le nombre de contaminations quotidiennes au nouveau coronavirus s’est inscrit à la hausse selon le bilan présenté, aujourd’hui, dimanche le 25 avril, par le ministère de la Santé.

L’Algérie a, en effet, enregistré 186 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 174 la veille.

Concernant les décès causés par le coronavirus, le comité scientifique a indiqué que le nombre est de 9 décès avec une hausse d’un seul cas comparativement au bilan de la veille qui a recensé 8 décès.

Pour ce qui est des guérisons, il est constaté une légère hausse. Leur nombre était de malades 132 malades rétablis ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 129 la veille.

Le Bilan total

Ainsi, depuis l’apparition de la pandémie en Algérie, il y a une année, le total des cas confirmés s’est élevé à 120.925, celui des décès à 3207 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 84.299 a indiqué dimanche le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.