Covid-19 en Algérie : leçons à tirer de la 3ᵉ vague dramatique

L’Algérie vit actuellement une crise sanitaire la plus dramatique de son histoire depuis l’indépendance. Notre système de santé s’est effondré en quelques jours car aucun pays au monde n’a les capacités de faire face a cette crise que ce soit sur le plan des structures (lits d’hospitalisation) ou du personnel de la santé ou sur le plan des moyens matériels (tenues de protection, médicaments et oxygène). Cette 3eme vague extrêmement mortelle était prévisible par plusieurs experts nationaux (Quotidien d’Oran en date du 26 janvier 2021)1.

Devant cette situation inédite des mesures urgentes à prendre :

MESURES GENERALES DE CONFINEMENT

Sont prises par les décideurs politiques sur la base des données épidémiologiques fiables.

C’est une indication d’un confinement total strict car les indicateurs sont au « rouge » : chiffres très élevés de décès quotidien et saturation voire débordement des structures hospitalières. Les données

fournies par le MSPRH sont largement en deçà de la réalité. A titre d’exemple le nombre de décès annoncé par le MSPRH sur le plan national est presque égal au nombre de décès au niveau d’un seul CHU (entre 20 et 30 décès par jour). De plus, le président de l’agence nationale de le sécurité sanitaire (ANSS), le Pr Senhadji suggére l’application de confinement total 2.

ORGANISATION DES SOINS

3 points fondamentaux : 1, Problème d’infrastructures débordées. 2, Personnel de santé épuisé.

3, Moyens thérapeutiques insuffisants en particulier l’oxygénothérapie, vital mais non disponible en quantité suffisante, En revanche les médicaments essentiels (Antibiotiques, Corticoïdes, Anticoagulants) sont globalement disponibles.

Il n’existe pas de solution miracle même dans les pays développés. Seul le confinement strict permettra de casser cette vague meurtrière en réduisant la contamination ce qui permettra de diminuer la pression des hospitalisations. En pratique chaque hôpital doit trouver des solutions locales avec des moyens de bord très limités.

MESURES PREVENTIVES

La vaccination massive :

Nous disposons de vaccins efficaces contre le Covid qui permet de diminuer les formes sévères et les hospitalisations ainsi que les décès. Il faut activer la campagne de vaccination et surtout avoir une stratégie de déploiement opérationnelle et efficace. L’équation et de « vacciner le maximum de la population en un minimum de temps » pour atteindre l’objectif principal qui est d’arriver à vacciner 60 à 70 % de la population. C’est le seul moyen qui permet d’avoir une immunité collective capable de stopper la propagation du virus et d’éviter une 4eme vague avec un variant delta plus meurtrière.

Mesures barrières :

Il faut toujours insister sur l’importance des mesures barrières car ces mesures de prévention sont efficaces quelque soit le Variant. Nous rappellerons l’importance de ces mesures individuelles à savoir la distanciation physique le port du masque le lavage fréquent des mains et surtout l’aération régulière des pièces.

Permettez-moi de poser 4 questions aux responsables de la santé :

Pourquoi ce retard de vaccination dans notre pays ?

Nous avons la preuve scientifique que le vaccin réduit l’hospitalisation et la mortalité.

La campagne de vaccination coordonnée et rapide contre le COVID-19 lancée aux États-Unis à la fin de l’année dernière a sauvé quelque 279 000 vies et évité 1,25 million d’hospitalisations, selon une nouvelle étude menée par la Yale School of Public Health (YSPH) 3 .

. Les études scientifiques confirment l’effet protecteur des vaccins – y compris contre le variant Delta. Les vaccins Pfizer-BioNTech et AstraZeneca continuent de bien protéger contre les formes graves. Dans les pays occidentaux, qui ont, au mieux, la moitié de leurs habitants vaccinés, l’arrivée du variant Delta, très contagieux, ne provoque pas la flambée de mortalité connue auparavant. Ce n’est pas le cas des pays peu vaccinés. Dans les pays en développement qui n’ont pour l’instant qu’un accès limité aux vaccins, on enregistre une hausse vertigineuse du nombre de cas liés au variant Delta qui s’accompagne toujours d’une mortalité importante ( lemonde.fr du 27 juillet 2021) 4.

Pourquoi nous n’avons pas préparé les infrastructures adaptées à la pandémie? Par exemple montage d’hôpitaux provisoires comme en chine réalisé en 10 jours. Pourquoi nous n’avons pas prévu la quantité d’oxygène nécessaire ? Construction d’usines, importation, vérification des installations de délivrance d’oxygène au niveau de nos hôpitaux…

Pour les besoins d’oxygène en ambulatoire : importation d’extracteurs d’oxygène en quantité suffisante avant la 3eme vague.

Quelles sont les mesures incitatives pour le personnel soignant en première ligne ? Il fallait une prime de garde spécifique pour le personnel en contact avec le patient, car la prime globale pour tout le monde est insuffisante et injuste. De plus il faut des sites de repos confortables dans des hôtels pour le personnel épuisé et extenué. On doit miser sur le capital humain qui est le segment le plus déterminant pour gagner cette guerre contre cette terrible pandémie.

En conclusion : « Gouverner, c’est prévoir ; et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte » 5.

Nous espérons que les responsables du secteur de la santé acceptent de se remettre en question pour ces insuffisances d’anticipation qui sont lourdes de conséquences sur les vies humaines et le moral du personnel soignant.

Notre espoir est que la production du vaccin dans notre pays puise se réaliser (site de Constantine est prévu a cet effet) dans les plus brefs délais, ce qui permettra une disponibilité de ce produit stratégique pour la santé du citoyen. Certains experts prévoient une vaccination annuelle contre la covid-19 pour pallier aux futurs variants (le même principe du vaccin annuel contre le virus de la grippe qui mute aussi). Seule la prévention et l’anticipation nous éviteront de revivre une situation sanitaire dramatique.

Par Pr Ali Lounici, Chef de Service de Médecine Interne CHU Tlemcen et Directeur du Laboratoire de Recherche su le Diabète, Université de Tlemcen.

