Covid-19 en Algérie : Le Variant Nigérian détecté dans 5 wilayas

L’Institut Pasteur vient d’annoncer la détection du variant nigérian de coronavirus en Algérie, deux semaines après l’apparition du variant britannique.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 11 mars, l’Institut Pasteur Algérie (IPA) a annoncé la détection de treize contaminations au variant nigérian de covid-19.

« Dans le contexte de surveillance des variants circulant actuellement dans le monde, l’institut pasteur a détecté 13 nouveaux cas de variant nigérian de coronavirus », lit-on dans le communiqué.

Selon l’IPA, le variant nigérian a été détecté dans cinq wilayas : Pour ce qui est des treize (13) cas confirmés du variant nigérian, il s’agit de :

Tebessa : 6 cas confirmés ;

Alger : 3 cas, dont deux de la même famille ;

In Salah : 2 cas confirmés ;

Souk Ahras : 1 seul cas confirmé ;

Ouargla : 1 seul cas confirmé à Hassi Messaoud.

7 nouvelles contaminations au variant britannique (IPA)

Dans le même communiqué, l’Institut Pasteur a également annoncé la découverte de sept nouvelles contaminations au variant anglais de covid-19.

Les 7 nouveaux cas ont été enregistré, selon la même source, dans les wilayas d’Alger et Blida. « 5 cas, dont trois de la même famille, dans la wilaya d’Alger et 2 cas dans la wilaya de Blida », a précisé l’IPA.

Par ailleurs, l’institut pasteur a rappelé que les mesures de distanciation sociale et le port de masque sont les meilleurs garants pour l’apparition de nouveaux cas de ces variants de coronavirus, jugés plus contagieux et plus résistants.