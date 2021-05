Covid-19 en Algérie : « Le pire reste à venir », selon Pr Nafti

Le spécialiste en pneumologie Salim Nafti, ancien chef du service des maladies respiratoires au CHU Mustapha Bacha, a déclarer ce vendredi 7 mai que le coronavirus restera de longues années parmi nous en vu des nouvelles souches.

Le plus inquiétant et le plus alarmant dans cette pandémie, et dans la propagation du virus, c’est le non-respect des mesures préventives sanitaires.Le citoyen n’est néanmoins pas le seul à blâmer pour ce laisser aller au niveau des règles sanitaires. Nous avons donc besoin de mesures plus strictes et intransigeantes afin de veiller au respect des mesures préventives.

Il appelle les autorités à surveiller avec plus de sérieux les rapatriés de l’étranger, et à les placer en quarantaine sans aucune exception afin d’éviter l’entrée en Algérie des nouvelles souches du virus qui apparaissent aux quatre coins du monde. Chaque étranger entrant sur le territoire algérien doit faire l’objet de tests et de surveillance strict.

La propagation du virus et donc des nouvelles souches peut et doit être ralentis avec le respect des restrictions sanitaires.

La propagation de la souche indienne nous mènerait « Aux portes d’une catastrophe sanitaire »

L’entrée du variant indien en Algérie pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur le territoire. « Nous ne pourrons supporter une augmentation des contaminés », l’Algérie n’est pas prête à affronter une augmentation des cas.

Le professeur Nafti insiste sur le danger des nouvelles souches, étant plus dangereuse et contagieuse, contaminant ainsi les plus jeunes. La situation nous amène à craindre une troisième vague après le mois de Ramadan.

Le pire reste donc à venir, le respect des règles sanitaires et des mesures préventives devient urgent plus que jamais.